В Новосибирске переливают плазму с антителами к коронавирусу

ГБУЗ «Новосибирский клинический центр крови» выполнило первую в регионе заявку на плазму с антителами к коронавирусу. Десять доз передали в инфекционные стационары.

Как сообщила сайту правительства Новосибирской области главный врач центра крови Юлия Моор, доноров с большим количеством антител к коронавирусу около 30 человек.

«Важно отметить, что это не пациенты, недавно вылечившиеся от коронавируса. После болезни действует медотвод от кроводачи. Доноры плазмы – люди, у которых не было признаков ОРВИ последние несколько месяцев. Скорее всего, это те, кто перенес инфекцию бессимптомно», - отмечается в сообщении.

По словам главного врача ГБУЗ «Городская инфекционная клиническая больница №1» Ларисы Поздняковой, первое переливание плазмы прошло в штатном режиме.

Фото: сайт ГБУЗ «Новосибирский клинический центр крови»