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Мэр Новосибирска: «Самое верное решение – открыть зоопарк»

Главная Общество
Новосибирск
08:36 16 Июня 2020
зоопарк, мэр, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия Новосибирска считает необходимым и возможным возобновить работу зоопарка. Из-за эпидемии коронавируса он закрыт уже около двух с половиной месяцев.

«Сбой в работе из-за коронавируса серьезно ударил по бюджету зоопарка. Ежемесячные расходы сегодня составляют около 31 млн руб. Самое верное решение – открыть зоопарк, иначе мы рискуем его потерять», – заявил сегодня мэр Анатолий Локоть.

В случае возобновления работы учреждения будет соблюдаться ряд ограничений. Так, число посетителей не должно превышать 3 тыс. в день. Продажа билетов будет осуществляться только в электронной форме. Все посетители обязаны надевать маски.

«В местах скопления людей будет нанесена разметка для соблюдения дистанции. Каждые два часа будет проводиться обработка скамеек, урн, поручней. Для контроля за соблюдением масочного режима увеличим число охранников, также будут привлекаться волонтеры», – приводит пресс-центр мэрии комментарий директора МУП «Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило» Андрея Шило.

С предложением открыть Новосибирский зоопарк глава города намерен выступить на заседании областного оперативного штаба.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook

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