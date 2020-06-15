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В СФУ стартует жилищная программа для молодых ученых

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Новосибирск
18:34 15 Июня 2020
общество, красноярск, образование
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Сибирский федеральный университет объявил о старте уникальной жилищной программы для российских молодых ученых, показавших высокие результаты по научным направлениям из стратегического пула университета.

Сибирский федеральный университет объявляет конкурсный отбор молодых ученых в ведущие научные коллективы университета и запускает программу поддержки победителей. Исследователям, которые пройдут отбор на заявленные направления, предоставят благоустроенную, укомплектованную квартиру на весь период научного проекта.

Участвовать в конкурсе могут ученые из России и зарубежья в возрасте до 35 лет (для тех, кто не имеет ученой степени, либо имеет степень кандидата наук или PhD), либо в возрасте до 45 лет (для докторов наук). В числе критериев отбора кандидатов: наличие монографий и учебников, публикации в изданиях, индексируемых в Web of Science CC и Scopus, сертификаты международных экзаменов по английскому языку, дипломы конференций и выставок, наличие грантов и патентов.

Отбор ведется на стратегические научные направления, реализуемые в Сибирском федеральном университете.

Микрогидродинамика

Тематика научной программы сфокусирована вокруг вопросов по комплексному изучению и практическому применению микрофлюидных систем.

Спектроскопия и квантовая химия

Научная программа направлена на исследования в областях: наноплазмоника; квантовая химия; перенос энергии и заряда в молекулярных агрегатах; фотонные и жидкие кристаллы, метаматериалы; самосборка наночастиц; резонансная синхротронная спектроскопия.

Дендрохронология

В рамках программы будут анализироваться годичные колеца деревьев как индикатор изменений климата и экологических условий, экологическое моделирование.

Гидробиология

Цель программы — изучение эколого-физиологических и экологических процессов, протекающих в гидросфере и её пограничных областях.

Магнетизм

Научная программа направлена на изучение свойств магнитных тел, магнитных структур и связанных с ними явлений.

Биотехнология

Программа сфокусирована на исследования в области биотехнологии, клеточной биологии и практического применения биоразрушаемых медицинских полимерных материалов и композитов, тканевой и клеточной инженерии.

По материалам СФУ

Фото: СФУ

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