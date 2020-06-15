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Парад Победы отменен в Якутске

Главная Общество
Новосибирск
14:31 15 Июня 2020
парад, победа, отмена
Автор: Sibnovosti.ru
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В Якутске из-за коронавируса не будут проводить парад Победы. Ранее он был запланирован на 24 июня.

Об отмене парада сообщил руководитель администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) Афанасий Владимиров, передает «Общественное телевидение России». По его словам, на фоне распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции продлен до 21 июня.

Афанасий Владимиров отметил, что в городе на 24 июня запланирован ряд других мероприятий: открытие памятника якутскому снайперу, показ техники военных лет, а также онлайн-акции. Указанные мероприятия на местах проведут с соблюдением все мер профилактики.

Ранее сообщалось, что в Челябинске также отказались от парада Победы из-за эпидемиологической обстановки. Решение приняли на основании рекомендаций медиков, а также из-за действующего запрета на проведение массовых мероприятий.

Фото: официальный сайт Якутска

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