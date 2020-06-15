Засуха поразила юго-запад Новосибирской области

На юго-западе Новосибирской области предложено ввести режим ЧС. Основанием для этой инициативы, с которой выступил губернатор Андрей Травников, стала засуха.

Ситуацию в сельском хозяйстве обсудили сегодня на оперативном совещании в областном правительстве.

«Прогнозы на дожди на прошедшей неделе не оправдались, и в отдельных районах области ситуации практически чрезвычайная - гибнут посевы, есть риски срыва планов по заготовке кормов. Если есть основания, предлагаю вводить режим чрезвычайной ситуации на территории тех районов, где наблюдается засуха», - процитировал ТАСС главу региона.

Посевная кампания в Новосибирской области завершилась 8 июня. По данным министерства сельского хозяйства, 28 районов из 30 выполнили и перевыполнили плановые показатели. Яровой сев проведен на площади 1,9 млн га.

«Последствия от воздействия почвенной и воздушной засухи мая-июня могут сказаться в ряде районов области. Судьба урожая во многом зависит сейчас от осадков, которые в некоторых зонах крайне необходимы. При благоприятных погодных условиях аграрии региона приступят к уборке урожая уже в первой декаде августа», - говорится в сообщении на сайте минсельхоза.

Фото: сайт министерства сельского хозяйства Новосибирской области