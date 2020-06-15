Новосибирская область: 109 новых случаев COVID-19

В новосибирских больницах прибавилось больных с COVID-19. За последние сутки было зарегистрировано 109 новых случаев заболевания в то время, как выписалось после выздоровления 45 пациентов.

По данным областного оперативного штаба, к утру 15 июня число случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 4 394. Кроме того, выросло – до 57 – количество летальных исходов. Скончались мужчина в возрасте 57 лет и 75-летняя женщина.

«Минздрав региона считает необходимым сообщить, что по состоянию на 11 июня 2020 года в Новосибирской области диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у 449 медиков во всех лечебных учреждениях, включая медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области, федеральные, ведомственные и частные медицинские центры», - говорится в информации, распространенной ведомством 11 июня.

В Новосибирске запустили проект «Яндекса» «Помощь рядом». Компания организует перевозку врачей из 34 больниц и поликлиник Новосибирска на дом к пациентам. Для этого сформирован отдельный парк автомобилей.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области