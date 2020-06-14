Часть пенсионеров в РФ ждет индексация пенсий с 1 июля

Пенсионеров, являющихся опекунами несовершеннолетних детей, ждёт индексация пенсии с 1 июля, сообщает «Общественное телевидение России».

Так, выплаты начнут производится автоматически уже с 1 июля, для этого не потребуется заполнения каких-либо документов.

Кроме того, с 1 июля вступает в силу закон, согласно которому восстанавливается индексация пенсий работающим пенсионерам, завершившим трудовую деятельность. Все пропущенные плановые индексации будут также учтены и будет произведён перерасчёт пенсии.

С 1 апреля социальные пенсии в стране были проиндексированы на 6,1%.