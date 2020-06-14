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В сентябре в России могут начать производство двух видов вакцин от коронавируса

Главная Общество
Новосибирск
00:33 14 Июня 2020
вакцинация, здоровье, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Два вида вакцин от коронавируса могут запустить в производство уже в сентябре. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передаёт «Общественное телевидение России». Сыворотки разрабатывают НИИ имени Гамалеи и центр "Вектор". В июне обе организации приступают к клиническим испытаниям препаратов.

«Вирус все еще с нами, он курсирует в популяции. Мы видим, что смещение прироста идет в сторону других регионов страны. Если доля Москвы и Московской области в ежедневном приросте занимает порядка 20-22% ежесуточно, то оставшуюся долю - 76% - занимают другие регионы», - сказала Голикова.

По ее словам, 49 регионов страны уже снимают ограничения, введённые из-за вспышки коронавируса, 43 из них находятся на первом этапе. Вице-премьер посоветовала главам регионов аккуратно выходить из анти-эпидемического режима, чтобы не вызвать новую волну заболевания.

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