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У 108 новосибирцев подтвердился коронавирус

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Новосибирск
12:50 13 Июня 2020
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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У 108 жителей Новосибирской области подтвердился коронавирус. Это данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией за 13 июня. Общее число заболевших превышает 4000  (4177 случаев). 

«Показатель ежедневной заболеваемости в Новосибирской области более двух недель держится на уровне 102−109 случаев», - объявили в оперштабе. 

За сутки увеличилось число погибшихс COVId-19 - список пополнили двое мужчин 75 и 55 лет, а также 34-летняя женщина. Всего в регионе 53 летальных случая. 

Здоровых пациентов тоже становится больше - 153 человека за сутки выписаны из больниц области (всего 2050 человек). 

В медучреждениях проходят лечение 1815 взрослых и детей с подозрением на инфекцию и подтвержденным диагнозом. 48 зараженных - в реанимации, 11 подключены к аппаратам ИВЛ.

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