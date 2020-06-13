У 108 новосибирцев подтвердился коронавирус

У 108 жителей Новосибирской области подтвердился коронавирус. Это данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией за 13 июня. Общее число заболевших превышает 4000 (4177 случаев).

«Показатель ежедневной заболеваемости в Новосибирской области более двух недель держится на уровне 102−109 случаев», - объявили в оперштабе.

За сутки увеличилось число погибшихс COVId-19 - список пополнили двое мужчин 75 и 55 лет, а также 34-летняя женщина. Всего в регионе 53 летальных случая.

Здоровых пациентов тоже становится больше - 153 человека за сутки выписаны из больниц области (всего 2050 человек).

В медучреждениях проходят лечение 1815 взрослых и детей с подозрением на инфекцию и подтвержденным диагнозом. 48 зараженных - в реанимации, 11 подключены к аппаратам ИВЛ.