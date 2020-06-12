Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области превысило отметку в 4 тыс.

Число выздоровевших после COVID-19 новосибирских пациентов за последние сутки значительно превысило число новых случаев заражения. Но количество последних, тем не менее, не падает ниже отметки 100.

По данным областного оперативного штаба, к сегодняшнему утру из медицинских учреждений региона было выписано 188 человек. Число новых выявленных случаев - 109.

«Скончались два пациента – мужчина в возрасте 55 лет и женщина 58 лет», - отмечается также в сообщении оперативного штаба.

Таким образом, с начало эпидемии умерло уже 50 пациентов. Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Новосибирской области за вчерашний день перешагнуло через отметку в 4 тыс. и достигло 4 069.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области