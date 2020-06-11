В Хабаровске парад Победы пройдет без зрителей

Власти Хабаровска приняли решение провести парад Победы 24-го июня без зрителей, сообщает «Общественное телевидение России».

В мэрии пояснили, что данная мера принята в связи с эпидемией COVID-19.

«Принято решение провести парад без участия зрителей, ветеранов и детей. На трибунах и площади им. Ленина не будет никого: из-за неблагоприятной обстановки с новой коронавирусной инфекцией горожанам рекомендуется смотреть парад по телевизору», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне, 10 июня, стало известно, что в Новосибирске парад Победы также пройдет без зрителей из-за эпидемиологической ситуации.

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