Число выписанных новосибирских пациентов превысило число новых случаев заражения COVID-19

Впервые за долгое время число выздоровевших после COVID-19 пациентов в Новосибирской области за сутки превысило число новых случаев заражения. Это следует из очередной сводки областного регионального штаба.

Сегодня штаб сообщил о том, что за предыдущие сутки было выявлено 102 новых случая заболевания. Их общее число с начала эпидемии достигло 3 960. Выписано же из больниц было 167 пациентов.

Другой тренд не изменился. По-прежнему регистрируются летальные исходы болезни. За последние сутки скончались двое мужчин в возрасте 30 и 49 лет. Всего в регионе, таким образом, умерло 48 пациентов COVID-19.

Тем временем, в Новосибирской области снято еще одно «коронационное» ограничение. На розничных рынках Новосибирска возобновляется торговля непродовольственными товарами, сообщает сайт правительства региона.

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