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Для пользователей парковок в центре Новосибирска увеличили бесплатное время

Главная Общество
Новосибирск
09:17 11 Июня 2020
парковка, изменения, время
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Новосибирска внесли корректировки в работу новой сети парковок на Красном проспекте. Бесплатное время пребывания на них увеличено с 15 до 30 минут.

Изменения произошли уже после первой недели работы стоянок. За это время ими воспользовались около 3,5 тыс. автомобилистов. По данным пресс-центра мэрии, наиболее востребованными являются парковки в зоне от пл. Свердлова до станции метро «Красный проспект».

«Изменение будет внесено на информационные табло. 30 минут даются водителю на то, чтобы или покинуть парковку, или начать оплаченную сессию», – рассказала о нововведении заместитель директора МБУ «Центр организации дорожного движения» Ксения Сенькова.

Как писали Sibnovosti.ru, всего на Красном проспекте предусмотрено девять парковочных зон на 563 машино-места. Парковка бесплатна с 22:00 до 7:00. Кроме того, на Красном проспекте,18 она бесплатна для представителей пациентов ГБУЗ «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи».

Фото: pixabay.com

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