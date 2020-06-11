Для пользователей парковок в центре Новосибирска увеличили бесплатное время

Власти Новосибирска внесли корректировки в работу новой сети парковок на Красном проспекте. Бесплатное время пребывания на них увеличено с 15 до 30 минут.

Изменения произошли уже после первой недели работы стоянок. За это время ими воспользовались около 3,5 тыс. автомобилистов. По данным пресс-центра мэрии, наиболее востребованными являются парковки в зоне от пл. Свердлова до станции метро «Красный проспект».

«Изменение будет внесено на информационные табло. 30 минут даются водителю на то, чтобы или покинуть парковку, или начать оплаченную сессию», – рассказала о нововведении заместитель директора МБУ «Центр организации дорожного движения» Ксения Сенькова.

Как писали Sibnovosti.ru, всего на Красном проспекте предусмотрено девять парковочных зон на 563 машино-места. Парковка бесплатна с 22:00 до 7:00. Кроме того, на Красном проспекте,18 она бесплатна для представителей пациентов ГБУЗ «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи».

Фото: pixabay.com