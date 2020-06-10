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Детская больница в Новосибирске получит новые отделения

Главная Общество
Новосибирск
18:51 10 Июня 2020
больница, дети, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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В конце года начнут принимать пациентов новые отделения новосибирского ГБУЗ «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи» - реанимации и паллиативной помощи. Строительные работы предполагается завершить в сентябре.

Новые отделения рассчитаны на детей с неврологическими патологиями, в том числе, поступающих по неотложным показаниям. Как отмечает сайт правительства Новосибирской области, после завершения ремонта отпадет необходимость перевозить детей в другие медицинские учреждения.

По словам главврача Ростислава Забойщицкого, первым этапом обновления больницы стала установка аппарата МРТ, закупленного за счет резервного фонда президента РФ. Томограф обслуживает маленьких пациентов с октября прошлого года.

Как писали Sibnovosti.ru, в конце мая было принято решение о том, что парковка для законных представителей пациентов больницы на Красном проспекте,18 останется бесплатной. Для этого владельцам таких автомобилей необходимо будет записаться в реестр больницы.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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