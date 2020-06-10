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Новосибирские школьники останутся без выпускных

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Новосибирск
17:20 10 Июня 2020
общество, новосибирск, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Школьных выпускных в Новосибирской области в этом году не будет. Региональные власти приняли окончательное решение: из-за неблагоприятной эпидобстановки по коронавирусу ученики останутся без праздника. Об этом в ходе пресс-конференции заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ранее в новосибирских школах последние звонки «прозвенели» в режиме онлайн. Для дистанционного праздника школьные организаторы готовили специальные сценарии.

Отметим, что региональные власти постепенно ослабляют режим ограничений, связанных с пандемией. В области уже начали работать непродовольственные магазины, площадью менее 400 квадратных метров.

Ожидается, что на следующей неделе в Новосибирске возобновит работу общепит, зоопарк и торговые центры. При этом ТРЦ будут открываться в самую последнюю очередь, подчеркнул губернатор. Полностью из режима самоизоляции область выйдет позже, чем Москва. Напомним, что в российской столице ограничения сняли 9 июня.

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