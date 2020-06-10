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Песков объяснил низкую смертность в России от коронавируса

Главная Общество
Новосибирск
13:56 10 Июня 2020
россия, вирус, ситуация, песков
Автор: Sibnovosti.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN опроверг утверждения ряда западным СМИ о якобы занижении смертности от коронавируса в РФ, сообщает «Общественное телевидение России».

По его словам, российская система здравоохранения показала эффективность во время пандемии COVID-19, что позволило большему числу людей сохранить жизни.

«Мы стараемся проводить максимально возможное количество тестов на коронавирус. А чем больше вы тестируете, тем больше случаев выявляете», - сказал он.

По его мнению, в борьбе с инфекцией в России все прошло так, как нужно. Лишь в густонаселённых городах в стране, таких как Москва, пострадало большое число граждан.

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