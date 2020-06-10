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Два зараженных COVID-19 новосибирских пациента скончались

Главная Общество
Новосибирск
11:41 10 Июня 2020
штаб, вирус, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
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Летальные исходы заражения COVID-19 в Новосибирской области регистрируются все последние дни. Изменились данные и по итогам прошедших суток.  

Как сообщил сегодня региональный оперативный штаб, в клиниках скончалось еще два человека. Умерли мужчина в возрасте 54 лет и 57-летняя женщина. Таким образом, с начала эпидемии в области число летальных исходов достигло 46.  

Тем временем, отмечает оперативный штаб, количество выздоровевших пациентов за сутки (97) приблизилось к количеству новых случаев заражения (106). В настоящее время в отделениях реанимации медучреждений находятся 46 человек. К аппаратам ИВЛ подключено 11 пациентов.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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