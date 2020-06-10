Два зараженных COVID-19 новосибирских пациента скончались

Летальные исходы заражения COVID-19 в Новосибирской области регистрируются все последние дни. Изменились данные и по итогам прошедших суток.

Как сообщил сегодня региональный оперативный штаб, в клиниках скончалось еще два человека. Умерли мужчина в возрасте 54 лет и 57-летняя женщина. Таким образом, с начала эпидемии в области число летальных исходов достигло 46.

Тем временем, отмечает оперативный штаб, количество выздоровевших пациентов за сутки (97) приблизилось к количеству новых случаев заражения (106). В настоящее время в отделениях реанимации медучреждений находятся 46 человек. К аппаратам ИВЛ подключено 11 пациентов.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области