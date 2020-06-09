На берегу Оби хотят поставить памятник подлодке «Новосибирск»

На Михайловской набережной Оби в Новосибирске предложили установить памятник подводной лодке «Новосибирск». Инициатором проекта выступила межрегиональная общественная организация ветеранов силовых структур «Союз силовых структур Родины».

О памятнике сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска. По его данным, проекту предстоит пройти процедуру общественного обсуждения.

К-573 «Новосибирск» - российская многоцелевая атомная подводная лодка c крылатыми ракетами четвертого поколения, третий корабль проекта 885М «Ясень-М». Она была спущена на воду в конце прошлого года.

Предложения, рекомендации и замечания по проекту памятника будут приниматься с 9 до 22 июня. О результатах общественного обсуждения станет известно не позднее 30 июня 2020 года.

Фото: официальный сайт Новосибирска