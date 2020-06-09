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Пожилые мужчины умерли от COVID-19 в Новосибирской области

Главная Общество
Новосибирск
15:17 9 Июня 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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Число летальных исходов заражения коронавирусной инфекцией в Новосибирской области продолжает расти. За минувшие сутки скончалось еще два пациента.

По данным областного оперативного штаба, умерли мужчины в возрасте 63 и 78 лет. Таким образом, число скончавшихся пациентов выросло до 44.

За сутки к утру 9 июня в Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19. Их общее количество с начала эпидемии достигло 3 752. 69 пациентов за сутки было выписано с отрицательными результатами контрольных тестов. Всего выздоровело 1 455 пациентов.

Фото: pixabay.com

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