Пожилые мужчины умерли от COVID-19 в Новосибирской области

Число летальных исходов заражения коронавирусной инфекцией в Новосибирской области продолжает расти. За минувшие сутки скончалось еще два пациента.

По данным областного оперативного штаба, умерли мужчины в возрасте 63 и 78 лет. Таким образом, число скончавшихся пациентов выросло до 44.

За сутки к утру 9 июня в Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19. Их общее количество с начала эпидемии достигло 3 752. 69 пациентов за сутки было выписано с отрицательными результатами контрольных тестов. Всего выздоровело 1 455 пациентов.

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