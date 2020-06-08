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Россия частично открывает границы

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Новосибирск
19:34 8 Июня 2020
россия, граница
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Правительство вносит изменения в режим ограничений для въезда и выезда из России для граждан, которые из-за карантина попали в сложную жизненную ситуацию, передает «Общественное телевидение России».

Новое распоряжение дает возможность российским гражданам покинуть страну, чтобы позаботиться о больных родственниках, которые проживают в других странах. Изменения коснуться и тех, кто едет на работу или учебу за границу.

«Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медпомощь зарубежом. Въехать в Россию смогут и иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медорганизациях, а также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе», - заявил, председатель правительства России Михаил Мишустин.

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