В новосибирском «Гринвиче» обнаружили нарушения требований пожарной безопасности

В Новосибирске закрыт крупный бизнес-центр «Гринвич». Решение об этом принял Железнодорожный районный суд.

Решение было принято по иску районного прокурора к ЗАО «Бизнес-Центр «Гринвич». Основанием для иска стали выявленные нарушения требований пожарной безопасности.

«Согласно материалам искового заявления, в ходе проверки, проводимой истцом совместно с ГУ МЧС России по Новосибирской области, было выявлено порядка 70 нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, которые в том числе создают угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц», - говорится в сообщении на сайте суда.

Эксплуатация помещений бизнес-центра запрещена до устранения нарушений. 18-этажный бизнес-центр «Гринвич» находится в центральной части города на ул. Красноярской. Его общая площадь составляет 32,6 тыс. кв. м.

Фото: сайт управляющей компании «Гринвич»