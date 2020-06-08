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В Новосибирской области 102 новых случая заражения COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
10:39 8 Июня 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области за последние сутки зарегистрировано 102 новых случая заражения COVID-19. Число выписанных пациентов значительно меньше – 17.

Таким образом, согласно сегодняшнему сообщению областного оперативного штаба, число случаев заболевания коронавирусной инфекцией с начала эпидемии достигло 3 648. Было выписано после выздоровления 1 386 больных.

За вчерашний день выросло и количество летальных исходов болезни. Скончалась женщина в возрасте 69 лет. Всего число умерших пациентов с COVID-19 – 42.

«В отделениях реанимации находятся 37 человек. На ИВЛ – 11 пациентов», - отметили также в областном штабе.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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