Объявлен порядок проведения парада и салюта 24 июня в Новосибирске

В Новосибирске 24 июня пройдет военный парад и будет устроен праздничный салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников.

Согласно документу, военный парад начнется в 10:00 на пл. Ленина. Артиллерийский салют прогремит ровно через 12 часов на Михайловской набережной.

В распоряжении также указывается, что власти региона и областного центра должны обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, необходимых для недопущения распространения COVID-19. Речь идет о соблюдении гражданами масочного режима, социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска.

Все остальные досуговые, зрелищные, культурные и подобные им мероприятия с очным присутствием граждан по-прежнему будут запрещены.

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