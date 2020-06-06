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В Новосибирской области скончалось уже 40 пациентов с COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
14:20 6 Июня 2020
вирус, штаб, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
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Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Новосибирской области выросло до 40. В больницах региона умерли женщина в возрасте 78 лет и мужчина в возрасте 79 лет.

О новых летальных случаях исхода болезни сообщил сегодня областной оперативный штаб. По его данным, за последние сутки в Новосибирской области зафиксировано 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 50 пациентов выздоровело.

Всего в регионе с начала эпидемии – 3 441 случай заражения коронавирусом.

Вчера правительство Новосибирской области объявило о начале тестирования медицинских работников региона на антитела к коронавирусу.

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России мы раз в неделю проводим ПЦР-тестирование медицинских работников, которые работают с коронавирусом. Сейчас параллельно начинаем тестирование на иммуноглобулин G – при появлении признаков иммуноглобулина G мы перестаем тестировать на ПЦР. Для этого потребуется время, но некоторые учреждения уже начали данную работу», – заявил министр здравоохранения области Константин Хальзов.

Фото: pixabay.com

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