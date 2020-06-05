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Коронавирус унес жизни еще двух новосибирских пациентов

Главная Общество
Новосибирск
13:51 5 Июня 2020
вирус, штаб, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
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Два пациента, зараженных коронавирусной инфекцией, скончались за последние сутки в клиниках Новосибирской области. О новых летальных случаях исхода болезни сообщил сегодня областной оперативный штаб.

Умерли 71-летняя женщина и мужчина, которому было 64 года. Общее число смертей больных с COVID-19 в регионе достигло 38.

По данным областного избирательного штаба, за последние сутки зарегистрировано 108 новых случаев заболевания. Их общее число достигло 3 334. Количество выздоровевших пациентов тоже выросло, но значительно меньше – на 44.

Подключенными к аппаратам ИВЛ в новосибирских медучреждениях остаются 15 пациентов.

Фото: pixabay.com

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