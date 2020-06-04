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Единой вакцины от коронавируса не будет - Роспотребнадзор

Главная Общество
Новосибирск
18:13 4 Июня 2020
россияне, роспотребнадзор, вирус, ситуация, вакцинация
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что единой вакцины от коронавируса не будет, сообщает «Общественное телевидение России».

По ее словам, специалисты создадут сразу несколько вариантов препаратов, которые подойдут для разных групп населения.

«Одного какого-то препарата точно не будет. Будет целый спектр различных вакцин и препаратов, которые будут использоваться для разных групп», - сказала она.

Согласно последним данным, число выявленных случаев COVID-19 в России составило 441 108. Вылечились более 200 тыс человек, скончались 5 384.  

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