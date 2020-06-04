В Сибири вновь отмечена миграционная убыль населения

Миграционная убыль населения Сибирского федерального округа в первом квартале 2020 года составила 3,8 тыс. человек. Итоги подвели в Новосибирскстате.

Этот показатель значительно отличается от результата аналогичного периода прошлого года. Тогда был отмечен рост населения за счет миграции на 453 человека. Причем, в «плюсе» оказалось четыре региона из 10: Новосибирская и Томская области, Красноярский край и Республика Алтай.

На этот раз превышение числа приехавших над числом уехавших зарегистрировано только в Новосибирской области (на 2,1 тыс.) и Красноярском крае (на 743).

Наибольшая миграционная убыль населения в первом квартале этого года имела место в Иркутской области, которая потеряла 2,5 тыс. человек. Возможно, это связано с наводнением, обрушившемся на регион в прошлом году. На 2,1 тыс. человек из-за миграции сократилось население Омской области.

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