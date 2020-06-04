«Цветочные часы» в Новосибирске заполнят бегониями

В этом году клумбу «Цветочные часы» в центре Новосибирска украсят красные и белые бегонии. Их высадку начали специалисты МКУ «Горзеленхоз».

Всего будет высажено 2,5 тыс. бегоний. Они создадут контрастный рисунок.

«В течение недели они распустятся и будут цвести все лето. Это хороший низкорослый сорт, стрелки не будут цепляться за цветы», – приводит пресс-центр мэрии комментарий агронома центрального участка «Горзеленхоза» Натальи Белоусовой.

В целом в Новосибирске муниципальное учреждение высадит в этом сезоне 700 тыс. цветов.

Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска