Выросло число скончавшихся больных с COVID-19 в Новосибирской области

В Новосибирской области скончались двое пациенток с COVID-19. Им было 34 и 59 лет.

О росте числа летальных исходов сообщил сегодня областной оперативный штаб. По его данным, с начала эпидемии в регионе умерли 36 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 104 случая заболевания. Их общее количество достигло 3 226.

«В отделениях реанимации находятся 75 человек. На ИВЛ – 24 пациента», - сообщили также в областном штабе.

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