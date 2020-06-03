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В Центральном парке Новосибирска демонтируют аттракционы

Главная Общество
Новосибирск
17:40 3 Июня 2020
общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Центральный парк Новосибирска ждет значительное обновление. Там уже начался демонтаж старых аттракционов, вместо них установят уникальный для города комплекс «Revolution», сообщила в соцсети вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Высота нового аттракциона 12 метров, а длина около 15 метров.

«Убираем из парка избыточные аттракционы — старые сдаем в утиль, пригодные для использования передаем в другие парки. Вдоль улицы Фрунзе будем монтировать новый аттракцион «Revolution», —сообщила Терешкова. 

Кроме того, в этом году в Центральном парке оборудуют большую, современную детскую площадку. На ней установят горки, качели и карусели, канатный комплекс, сделают полосу препятствий. Также в парке сносят аварийные деревья. Киски и кафе будут брендировать в единой стилистике.

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