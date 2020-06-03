COVID-19 выявлен у сотен медиков Новосибирской области

К сегодняшнему утру число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области выросло до 3 122. За последние сутки выявлено 102 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Число умерших пациентов с COVID-19, по данным областного оперативного штаба, не изменилось. Этот показатель остался на отметке 34 летальных исхода с начала эпидемии.

«Диагноз COVID-19 подтвержден у 363 сотрудников медицинских учреждений Новосибирской области. В ГБУЗ НСО «Городская клиническая больницы №34» диагноз COVID-19 подтвержден у 40 сотрудников», - сказали ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По данным областных властей, правоохранительные органы, Роспотребнадзор и органы власти за два месяца составили и направили в суд свыше 1,8 тыс. протоколов по разным статьям КоАП РФ об административных правонарушениях, связанных с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Общая сумма штрафов составила почти 5 млн руб.

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