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COVID-19 выявлен у сотен медиков Новосибирской области

Главная Общество
Новосибирск
14:17 3 Июня 2020
вирус, штаб, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
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К сегодняшнему утру число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области выросло до 3 122. За последние сутки выявлено 102 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Число умерших пациентов с COVID-19, по данным областного оперативного штаба, не изменилось. Этот показатель остался на отметке 34 летальных исхода с начала эпидемии.

«Диагноз COVID-19 подтвержден у 363 сотрудников медицинских учреждений Новосибирской области. В ГБУЗ НСО «Городская клиническая больницы №34» диагноз COVID-19 подтвержден у 40 сотрудников», - сказали ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По данным областных властей, правоохранительные органы, Роспотребнадзор и органы власти за два месяца составили и направили в суд свыше 1,8 тыс. протоколов по разным статьям КоАП РФ об административных правонарушениях, связанных с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Общая сумма штрафов составила почти 5 млн руб.

Фото: pixabay.com

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