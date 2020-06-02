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Предпринимателей из Новосибирска лишили права собственности на противорадиационное бомбоубежище

Главная Общество
Новосибирск
19:20 2 Июня 2020
новосибирск, суд, спор
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске по решению суда коммерческую организацию лишили права собственности на противорадиационное бомбоубежище, сообщает «Общественное телевидение России». Согласно решению суда, бомбоубежище должно быть возвращено государству.

Изъятия добился прокурор Железнодорожного района, подавший иск в суд, сообщило областное надзорное ведомство.

В результате прокурорской проверки было установлено, что компания незаконно оформила в частную собственность защитное сооружение площадью 600 квадратных метров.

При этом предприниматели сдавали в аренду бункер третьим лицам, получали имущественную выгоду, но не содержали объект в надлежащем состоянии.

Фото yandex.ru

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