Массовая вакцинация россиян может начаться уже осенью 2020 года в случае успеха в создании вакцины от коронавируса, сообщает «Общественное телевидение России» со ссылкой на заявление вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

«Работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию», - сказал он.

Чернышенко отметил, что пока вакцина не разработана, россиянам придется «научиться жить» в условиях рисков, которые несет пандемия.

Согласно последним данным, число выявленных случаев COVID-19 в России составило 423 741, скончались 5037 человек.