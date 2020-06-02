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Массовая вакцинация россиян может начаться уже осенью

Главная Общество
Новосибирск
19:12 2 Июня 2020
россияне, вакцинация, срок
Автор: Sibnovosti.ru
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Массовая вакцинация россиян может начаться уже осенью 2020 года в случае успеха в создании вакцины от коронавируса, сообщает «Общественное телевидение России» со ссылкой на заявление вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

«Работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию», - сказал он.

Чернышенко отметил, что пока вакцина не разработана, россиянам придется «научиться жить» в условиях рисков, которые несет пандемия.

Согласно последним данным, число выявленных случаев COVID-19 в России составило 423 741, скончались 5037 человек. 

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