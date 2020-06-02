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В проекте «Встречи с издателем» обсудили сборник «Россия-Балтия»

Главная Общество
Новосибирск
17:03 2 Июня 2020
книги, передача, телевидение
Автор: Sibnovosti.ru
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В 18-ом выпуске проекта "Встречи с издателем" обсуждаем серийный сборник «Россия – Балтия» с кандидатом исторических наук, научным сотрудником Института всеобщей истории РАН Юлией Михайловой.

Периодическое издание  «Россия – Балтия» в 2020 году отмечает свое 20-летие. В альманахе публикуются научные и публицистические статьи историков из России, Латвии, Литвы, Эстонии, Германии и других стран. В 18 -м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсудим вопросы культурной дипломатии на примере деятельности ВОКС (Всесоюзное общество культурной связи с заграницей, созданно в СССР в 1925 году) в  Латвии.

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