В проекте «Встречи с издателем» обсудили сборник «Россия-Балтия»

В 18-ом выпуске проекта "Встречи с издателем" обсуждаем серийный сборник «Россия – Балтия» с кандидатом исторических наук, научным сотрудником Института всеобщей истории РАН Юлией Михайловой.

Периодическое издание «Россия – Балтия» в 2020 году отмечает свое 20-летие. В альманахе публикуются научные и публицистические статьи историков из России, Латвии, Литвы, Эстонии, Германии и других стран. В 18 -м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсудим вопросы культурной дипломатии на примере деятельности ВОКС (Всесоюзное общество культурной связи с заграницей, созданно в СССР в 1925 году) в Латвии.