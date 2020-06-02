В Новосибирской области число случаев заражения COVID-19 превысило 3 тыс.

Сразу 85 пациентов вылечилось от коронавируса в Новосибирской области за прошедшие сутки. Но это по-прежнему меньше, чем число новых выявленных случаев заражения.

Областной оперативный штаб опубликовал очередную статистическую сводку об эпидемии COVID-19. По его данным, за последние сутки зарегистрировано 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Их общее количество достигло 3 020.

Кроме того, изменилось число скончавшихся пациентов с COVID-19. Умерла женщина в возрасте 57 лет. Таким образом, число летальных исходов достигло 34.

Как писали Sibnovosti.ru, режим ограничений в Новосибирской области введен до 30 июня. Вчера было объявлено о том, что прибывшие в регион из других субъектов федерации больше не обязаны соблюдать 14-дневный карантин.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области