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В Новосибирской области число случаев заражения COVID-19 превысило 3 тыс.

Главная Общество
Новосибирск
13:47 2 Июня 2020
вирус, штаб, пациент
Автор: Sibnovosti.ru
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Сразу 85 пациентов вылечилось от коронавируса в Новосибирской области за прошедшие сутки. Но это по-прежнему меньше, чем число новых выявленных случаев заражения.

Областной оперативный штаб опубликовал очередную статистическую сводку об эпидемии COVID-19. По его данным, за последние сутки зарегистрировано 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Их общее количество достигло 3 020.

Кроме того, изменилось число скончавшихся пациентов с COVID-19. Умерла женщина в возрасте 57 лет. Таким образом, число летальных исходов достигло 34.

Как писали Sibnovosti.ru, режим ограничений в Новосибирской области введен до 30 июня. Вчера было объявлено о том, что прибывшие в регион из других субъектов федерации больше не обязаны соблюдать 14-дневный карантин.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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