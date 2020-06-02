Оштрафованы организаторы новосибирской ночной вечеринки

Четыре человека оштрафовано за организацию ночной вечеринки в левобережной части Новосибирска. Итоги расследования обстоятельств ее проведения подвели в правительстве региона.

Вечеринка прошла в ночь на 24 мая рядом с Бугринским мостом в Кировском районе. Очевидцы сообщали, что в ней приняло участие несколько сотен человек. Напомним, что массовые мероприятия в Новосибирской области запрещены из-за эпидемии COVID-19.

«В ходе работы по материалу установлены трое участников – организаторов данного мероприятия, а также один из диджеев, который играл музыку на вечеринке. В отношении них были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) КоАП РФ. Их дела рассмотрены, решением суда назначены административные наказания в виде штрафов», - сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

Как писали Sibnovosti.ru, аналогичная вечеринка прошла в самом центре Новосибирска – на ул. Ленина. В данном случае в отношении нарушителей составлен один административный протокол по ст. 4.2 закона «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» (нарушение тишины и покоя граждан).

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