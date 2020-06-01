В Новосибирске открылась обновленная детская поликлиника на ул. Фрунзе

Детское поликлиническое отделение Городской клинической поликлиники № 1 на ул. Фрунзе, 57а принимает первых пациентов в День защиты детей. Медучреждение открылось после капитального ремонта, который начали в декабре прошлого года.

Несмотря на пандемию, объект сдали в срок. Успели не только обновить интерьер, но и закупить новое оборудование. Поликлиника теперь оснащена ЛОР-комбайном, бинокулярным офтальмоскопом, аппаратами для УЗИ-диагностики. Кроме того, в медучреждении теперь разделены потоки пациентов - для здоровых и больных детей обустроены отдельные входы. Появилась игровая комната, три колясочных.

Поликлинику отремонтировали в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На ремонт ушло 38 млн рублей. Губернатор Андрей Травников заявил, что все работы в рамках нацпроектов в Новосибирске будут выполняться в срок. Финансирование мероприятий не сокращали.