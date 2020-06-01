В Новосибирской области отменено требование карантина для приезжающих из других регионов

В Новосибирской области отменено требование обязательного карантина для приезжающих из других регионов. Решение снять это ограничение было принято сегодня на заседании областного правительства.

В руководстве региона корректировку режима ограничений объясняют малым числом случаев завоза коронавирусной инфекции из других субъектов федерации.

До сих пор требование карантина касалось тех, кто приехал в Новосибирскую область из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Саха (Якутия). Они должны были находиться на самоизоляции 14 суток и передавать сведения о своем прибытии на «горячую линию».

«При этом … сохраняются ограничения для граждан, вернувшихся в Российскую Федерацию из-за границы: они подлежат медицинскому наблюдению», - отметил сайт правительства Новосибирской области по итогам заседания.

Как писали Sibnovosti.ru, в Новосибирской области к сегодняшнему утру зафиксировано 2 914 случаев коронавирусной инфекции. В том числе, 105 за последние сутки.

Фото: сайт правительства Новосибирской области