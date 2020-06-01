В Новосибирской области скончался пациент с COVID-19

В одной из новосибирских клиник скончался мужчина, зараженный коронавирусной инфекцией. Ему было 66 лет.

По данным областного оперативного штаба, это 33-я жертва эпидемии.

Всего в Новосибирской области зафиксировано 2 914 случаев коронавирусной инфекции. В том числе, 105 за последние сутки. В свою очередь, число выздоровевших пациентов за минувшее воскресенье выросло на 10 и достигло 1 129.