В Новосибирской области скончался пациент с COVID-19

В одной из новосибирских клиник скончался мужчина, зараженный коронавирусной инфекцией. Ему было 66 лет.
По данным областного оперативного штаба, это 33-я жертва эпидемии.
Всего в Новосибирской области зафиксировано 2 914 случаев коронавирусной инфекции. В том числе, 105 за последние сутки. В свою очередь, число выздоровевших пациентов за минувшее воскресенье выросло на 10 и достигло 1 129.
«В отделениях реанимации находятся 67 человек. На ИВЛ – 20 пациентов», - сообщили также в областном оперативном штабе.