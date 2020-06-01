1 июня
Новосибирск
погода +14 °C
70.75
 
€ 78.55
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирской области скончался пациент с COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
10:15 1 Июня 2020
вирус, штаб, пациент
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В одной из новосибирских клиник скончался мужчина, зараженный коронавирусной инфекцией. Ему было 66 лет.

По данным областного оперативного штаба, это 33-я жертва эпидемии.

Всего в Новосибирской области зафиксировано 2 914 случаев коронавирусной инфекции. В том числе, 105 за последние сутки. В свою очередь, число выздоровевших пациентов за минувшее воскресенье выросло на 10 и достигло 1 129.  

«В отделениях реанимации находятся 67 человек. На ИВЛ – 20 пациентов», - сообщили также в областном оперативном штабе.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В России зарегистрирован первый препарат от коронавипуса; продаваться в аптеках он пока не будет

В России зарегистрирован первый препарат от коронавипуса; продаваться в аптеках он пока не будет

31 Мая 2020 г.
Препарат может применяться только в госпиталях под наблюдением врача, а также будет противопоказан беременным.
Новости Новосибирска: Число выявленных случаев COVID-19 в Новосибирской области остается высоким

Число выявленных случаев COVID-19 в Новосибирской области остается высоким

31 Мая 2020 г.
За последние сутки оно вновь превысило 100
Новости Новосибирска: Число выявленных случаев COVID-19 в России приблизилось к 400 тыс

Число выявленных случаев COVID-19 в России приблизилось к 400 тыс

30 Мая 2020 г.
Всего в России зарегистрировано 396 575 случаев заражения COVID-19. Умерли 4555 человек.
Новости Новосибирска: Число заболевших COVID-19 в России превысило 380 тыс человек

Число заболевших COVID-19 в России превысило 380 тыс человек

29 Мая 2020 г.
Умерли 4374 человека.
Новости Новосибирска: Принятие обновленного генплана Новосибирска переносится на осень

Принятие обновленного генплана Новосибирска переносится на осень

29 Мая 2020 г.
Коронавирус помешал согласовать документ с федеральными ведомствами
Новости Новосибирска: В Новосибирской области впервые число случаев COVID-19 превысило 100 за сутки

В Новосибирской области впервые число случаев COVID-19 превысило 100 за сутки

29 Мая 2020 г.
Роспотребнадзор выявил нарушения режима в ресторанном дворике
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Началось предварительное проектирование китайско-российского самолета

Началось предварительное проектирование китайско-российского самолета

29 Мая 2020 г.
CR929 – совместный проект COMAC и «Объединенной авиастроительной корпорации»
Новости Новосибирска: «Прогресс» построит дом в Новосибирске на условиях масштабного инвестпроекта

«Прогресс» построит дом в Новосибирске на условиях масштабного инвестпроекта

27 Мая 2020 г.
Компания передаст 373 кв. метра обманутым дольщикам и вложится в два долгостроя
Новости Новосибирска: В Китае изготовили крупнейший в мире двухтопливный низкооборотный двигатель

В Китае изготовили крупнейший в мире двухтопливный низкооборотный двигатель

28 Мая 2020 г.
Его представила CSSC
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19