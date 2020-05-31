В России зарегистрирован первый препарат от коронавируса; продаваться в аптеках он пока не будет

Минздрав одобрил первое лекарство для лечения коронавируса «Авифавир», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В то же время в фонде сегодня сообщили, что препарат может применяться только в госпиталях под наблюдением врача, а также будет противопоказан беременным.

Согласно последним данным, число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 400 тыс человек и составило 405 843 случая.

Накануне также стало известно, что в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс рублей за отказ от вакцинации от COVID-19.