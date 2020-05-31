Число выявленных случаев COVID-19 в Новосибирской области остается высоким

В Новосибирской области число новых случаев заражения COVID-19 за сутки не опускается ниже 100. Это следует из последнего сообщения областного оперативного штаба.

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки – 104. Их общее количество с начала эпидемии достигло 2 809.

«1 119 человек выздоровели, 32 пациента скончались», - сообщили в оперативном штабе.

Впервые о том, что число зараженных превысило 100 за сутки оперативный штаб сообщил 29 мая.

Ограничительные меры в Новосибирской области продлены до 30 июня 2020 года. К настоящему времени выявлено около 1,5 тыс. нарушителей этого режима.

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