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Число выявленных случаев COVID-19 в России приблизилось к 400 тыс

Главная Общество
Новосибирск
18:08 30 Мая 2020
россияне, вирус, статистика, вакцинация, минздрав
Автор: Sibnovosti.ru
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В России за сутки выявили 8952 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего в России зарегистрировано 396 575 случаев заражения COVID-19. Умерли 4555 человек.

Как сообщил сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, специалисты в России в ближайшие две недели приступят к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции.

В то же время, как стало известно 30 мая, в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс рублей за отказ от вакцинации.

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