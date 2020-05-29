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Принятие обновленного генплана Новосибирска переносится на осень

Главная Общество
Новосибирск
16:54 29 Мая 2020
план, мэр, горсовет
Автор: Sibnovosti.ru
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Согласовать новую редакцию генплана Новосибирска к июню 2020 года не удалось. В связи с этим сроки утверждения документа пришлось перенести.

«Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и режим самоизоляции, который продолжает действовать в Москве, не позволили структурам в минэкономразвития оперативно согласовать документ. Поэтому мы вынуждены перенести рассмотрение Генплана на осеннюю сессию совета депутатов города Новосибирска», - объяснил причину задержки мэр Анатолий Локоть.

Как писали Sibnovosti.ru, решение актуализировать генплан, принятый в 2007 году, городские власти приняли в сентябре 2018-го.  Новая редакция документа будет определять стратегию развития Новосибирска на ближайшие 10 лет. Ее подготовили департамент строительства и архитектуры мэрии и МБУ «Институт градостроительного планирования».

Скорее всего, горсовет рассмотрит генплан на сессии в октябре.

Фото: pixabay.com

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