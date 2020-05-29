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В Новосибирской области впервые число случаев COVID-19 превысило 100 за сутки

Главная Общество
Новосибирск
13:25 29 Мая 2020
штраф, вирус, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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Впервые в Новосибирской области число новых случаев заражения COVID-19 за сутки превысило 100. Данные на утро 29 мая привел региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки зарегистрировано 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Их общее число с начала эпидемии достигло 2 596. 1 017 человек выздоровело, 31 пациент  скончался.  

Сегодня пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила о том, что большинство заведений общепита ресторанного дворика в центре Новосибирска ждет наказание за нарушение санитарных норм. Таковы итоги проверок, которые проводились в течение четырех дней.

«Сотрудниками управления Роспотребнадзора по Новосибирской области возбуждены административные производства по статье 6.6 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) КоАП РФ, им грозит временный запрет деятельности», - говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Как писали Sibnovosti.ru, на прошлых выходных на пл. Ленина в нескольких десятках метров от ресторанного дворика прошла ночная танцевальная вечерника. В ней приняли участие, как минимум, несколько десятков человек.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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