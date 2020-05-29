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Муниципальная аптечная сеть начала тестировать новосибирцев на коронавирус

Главная Общество
Новосибирск
10:20 29 Мая 2020
вирус, тест, центр
Автор: Sibnovosti.ru
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Медицинский центр МП «Новосибирская аптечная сеть» начал проводить заборы биоматериалов на исследования и диагностику коронавирусной инфекции. В центре используется методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Новосибирцам также доступна услуга забора крови на выявление антител к коронавирусу методом иммуноферментного анализа (ИФА).

«Теперь у всех, кто был вынужден контактировать с незнакомыми людьми, пользоваться общественным транспортом, посещать общественные пространства, появилась возможность сдать анализ для получения информации о своем состоянии. Анализы на антитела позволят вовремя обнаружить и минимизировать риски распространения инфекции», - отметили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Для диагностики коронавируса и антител к нему используется тест-система «Вектор-Бест». По оценке медиков, она исключает возможность ложноположительных результатов. Результат теста будет готов в течение трех-четырех суток, не считая дня забора биоматериала.

Медицинский центр «Новосибирской аптечной сети» находится на ул. Титова,1.

Фото: pixabay.com

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