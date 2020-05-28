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Ограничительные меры в Новосибирской области будут действовать до 30 июня

Главная Общество
Новосибирск
13:32 28 Мая 2020
вирус, штаб, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
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Ограничительные меры в связи с эпидемией COVID-19 в Новосибирской области продлены до 30 июня 2020 года. Об этом говорится в новой редакции постановления губернатора Андрея Травникова.

Число зараженных в регионе намного превышает число выздоровевших. Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о 96 выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки. За это же время выздоровело 53 пациента. 

«Всего в регионе лабораторно подтверждено 2 493 случая инфицирования, в том числе 153 ребенка. 955 человек выздоровели, 31 пациент скончался», - сообщили также в штабе.    

Напомним, что с начала эпидемии в Новосибирской области умер 31 больной с COVID-19.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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