Пациенты больницы в центре Новосибирска смогут не платить за парковку

Парковка для законных представителей пациентов ГБУЗ «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи» (ГДКБСМП) на Красном проспекте,18 в Новосибирске останется бесплатной. Для этого владельцам таких автомобилей необходимо будет записаться в реестр больницы.

«Представители ребенка должны будут сделать отметку в медицинском учреждении для включения их в реестр посетителей», - уточнили процедуру в пресс-центре мэрии.

ГДКБСМП расположена на Красном проспекте,3.

Как писали Sibnovosti.ru, с июня в центральной части Новосибирска начнут работу девять платных парковочных зон. В том числе, на Красном проспекте,18, где стоимость услуги составит 100 руб. в час. Платный режим распространяется на будние дни с 7:00 до 22:00.

Фото: сайт ГБУЗ «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи»