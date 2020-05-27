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Кризис затронут 42 сферы экономики РФ

Главная Общество
Новосибирск
18:35 27 Мая 2020
россияне, кризис, ситуация
Автор: Sibnovosti.ru
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В перечь пострадавших от кризиса отраслей вошло 42 сферы, в которых работают около 6 млн человек. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

В частности, он отметил, что расширение перечня наиболее пострадавших отраслей позволило распространить меры поддержки на 1,4 млн работников малого и среднего бизнеса, цитирует министра ТАСС.

По словам министра, дополнительные меры поддержки коснулись предприятий непродовольственной торговли, стоматологий, кинотеатров, музеев и др.

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