Кризис затронут 42 сферы экономики РФ

В перечь пострадавших от кризиса отраслей вошло 42 сферы, в которых работают около 6 млн человек. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

В частности, он отметил, что расширение перечня наиболее пострадавших отраслей позволило распространить меры поддержки на 1,4 млн работников малого и среднего бизнеса, цитирует министра ТАСС.

По словам министра, дополнительные меры поддержки коснулись предприятий непродовольственной торговли, стоматологий, кинотеатров, музеев и др.