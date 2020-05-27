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Количество заболевших COVID-19 новосибирцев за сутки подходит к 100

Главная Общество
Новосибирск
15:52 27 Мая 2020
вирус, штаб, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
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Число новых случаев заражения COVID-19 за сутки в Новосибирской области вновь «пробило потолок». Сегодня региональный оперативный штаб сообщил еще о 97 заболевших.

Таким образом, число случаев с начала эпидемии достигло 2 397. Выросло до 31 и количество умерших пациентов с коронавирусной инфекцией. На этот раз скончался мужчина в возрасте 64 лет.

Тем временем, в Новосибирске вновь открылись розничные рынки. Теперь здесь можно приобрести продовольственные товары, а также товары для садоводов. Как писали Sibnovosti.ru, рынки за пределами областного центра были открыты с 12 мая.

Фото: pixabay.com

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