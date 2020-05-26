В проекте «Встречи с издателем» обсудили книгу Альфа Якобсена

В 17-ом выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем книгу Альфа Якобсена «Крепость Оскарсборг против крейсера «Блюхер». 9 апреля 1940 года: начало войны во фьордах Норвегии» c доктором исторических наук, руководителем Центра военной истории России Института российской истории РАН Денисом Козловым.

Вспоминаем события 9 апреля 1940 года в норвежской крепости Оскарсборг. Почему правительство нейтральной Норвегии в начале Второй мировой войны не реагировало на сообщения о готовящимся нападении фашистской Германии и не была готова сопротивляться? Кем и как был потоплен один из флагманских кораблей фашистской Германии крейсер «Блюхер»? О провале операции «Везерюбунг», о верности долгу, патриотизме, отваге защитников крепости Оскарсборг и личной роли коменданта крепости полковника Биргера Эриксена – в 17-ом выпуске проекта «Встречи с издателем».